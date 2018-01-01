В Белом доме сообщили, где встретятся Трамп и лидер КНДР

Мероприятие состоится в отеле Capella, отметила спикер Белого дома.
Мероприятие состоится в отеле Capella, написала спикер в своем Twitter-аккаунте.
"… Мы благодарим наших сингапурских коллег за гостеприимство", — отмечается в сообщении.
Напомним, Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. Глава США говорил, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.
Позже Дональд отменил переговоры. Потом американский лидер сообщил, что делегация США прибыла в КНДР, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между им и северокорейским лидером. В Белом доме подтвердили, что мероприятие состоится 12 июня.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram