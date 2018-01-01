В Белом доме заявили о намерениях Трампа все же встретиться с Путиным

В Вашингтоне высказали надежду на изменение поведения Москвы.

Трамп не оставляет надежды все же встретиться с Путиным Reuters

Президент США Дональд Трамп не оставляет намерений осуществить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент всё ещё хотел бы встретиться с Путиным. Опять же, он считает, что для всего мира будет лучше, если у них сложатся хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России", - цитирует официальный сайт Белого дома слова пресс-секретаря Сары Сандерс.

По словам спикера, в Вашингтоне выражают надежду на перемены в поведении представителей Кремля.

Напомним, ранее Сандерс подчеркивала, что новые санкции, введенные США против России, не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина – и на то есть причина. По ее словам, Трамп может попытаться надавить на своего коллегу, чтобы "русские изменили свое поведение".