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В Bloomberg назвали имя рекордно богатого человека в современной истории

Сегодня, 00:49

Состояние богача превысило 150 млрд долларов.

Безос
Джефф Безос назван богатейшим человеком в истории Фото: Reuters
Основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории.

Как сообщает Bloomberg, недавно состояние Безоса увеличилось до 150 млрд долларов.

Таким образом 54-летний глава Amazon вытеснил на второе место своего главного конкурента -  основателя Microsoft Билла Гейтса. Сообщается, что Безос "обогнал" по средствам Гейтса в условиях, "скорректированных с учетом инфляции".

Основная часть состояния Безоса приходится на Amazon, в котором ему принадлежит около 16%. Отмечается, что по состоянию на 16 июля капитализация Amazon составила около 887 млрд. долларов.

Напомним, Forbes назвал самых богатых женщин минувшего года.

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Теги:  
Джефф Безос, Amazon
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