"В борьбе за доброе имя". В Польше призвали соотечественников фиксировать антипольские формулировки

Спикер Сената Польши обратился к полякам, которые проживают за пределами страны.

Станислав Карчевский обратился к полякам с призывом документировать и собирать все свидетельства. Фото: PAP/Bartłomiej Zborowski

Спикер главного законодательного органа Польши Станислав Карчевский попросил своих соотечественников документировать за границей все антипольские проявления, которые касаются времен Второй мировой войны.

Официальное письмо с обращением к полякам пресс-секретарь Сейма Польши обнародовал 8 февраля, сообщает РИА Новости Украина.

"Я обращаюсь ко всем соотечественникам по всему миру с призывом документировать и собирать все свидетельства зверств, преступлений против человечества, совершенных во время Второй мировой войны", — говорится в письме.

По словам Карчевского, поляков во всем мире обвиняют в соучастии в Холокосте, используя неправдивую формулировку "польские лагеря смерти", что унижает национальную гордость и достоинство польской нации.

"Прошу документировать и реагировать на проявления антиполонизма, оскорбляющие нас формулировки и высказывания. Прошу информировать наши посольства, консульства и почетных консулов о заявлениях, нарушающих доброе имя Польши", - попросил Карчевский.

Спикер отметил, что свидетелей тех трагических событий становится все меньше и необходимо успеть зафиксировать их воспоминания для восстановления исторической справедливости.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти. Законопроект предполагает уголовную ответственность за пропаганду в стране идеологии украинских националистов.

Как сообщалось ранее, польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.