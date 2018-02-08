"В борьбе за доброе имя". В Польше призвали соотечественников фиксировать антипольские формулировки

Спикер Сената Польши обратился к полякам, которые проживают за пределами страны.
Официальное письмо с обращением к полякам пресс-секретарь Сейма Польши обнародовал 8 февраля, сообщает РИА Новости Украина.
"Я обращаюсь ко всем соотечественникам по всему миру с призывом документировать и собирать все свидетельства зверств, преступлений против человечества, совершенных во время Второй мировой войны", — говорится в письме.
По словам Карчевского, поляков во всем мире обвиняют в соучастии в Холокосте, используя неправдивую формулировку "польские лагеря смерти", что унижает национальную гордость и достоинство польской нации.
"Прошу документировать и реагировать на проявления антиполонизма, оскорбляющие нас формулировки и высказывания. Прошу информировать наши посольства, консульства и почетных консулов о заявлениях, нарушающих доброе имя Польши", - попросил Карчевский.
Спикер отметил, что свидетелей тех трагических событий становится все меньше и необходимо успеть зафиксировать их воспоминания для восстановления исторической справедливости.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал принятые парламентом страны изменения в закон об институте национальной памяти. Законопроект предполагает уголовную ответственность за пропаганду в стране идеологии украинских националистов.
Как сообщалось ранее, польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.