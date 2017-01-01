В Бразилии масштабная авария унесла жизни 13 человек

В стране в результате ДТП пострадали десятки людей.
В ДТП попали два автобуса, два фургона и грузовик с бумагой, которая загорелась после столкновения, пишет Todo Noticias со ссылкой на данные властей и правоохранителей.
По сведениям издания, большинство раненых находятся в хорошем состоянии, их жизни ничего не угрожает. После аварии движение на дороге в обеих направлениях было перекрыто на протяжении четырех часов.
Ранее сообщалось, что на окраине столицы Чехии Праги рейсовый автобус столкнулся с авто Skodа, после чего врезался в дерево у обочины, погибли три человека, 45 — получили ранения различной степени тяжести.