В Бразилии масштабная авария унесла жизни 13 человек

В стране в результате ДТП пострадали десятки людей.

В частности, в Бразилии в ДТП попали два автобуса Reuters

В Бразилии в муниципалитете Гран-Могол (штат Минас-Жерайс) на одной из главных автомагистралей произошла масштабная авария , по меньшей мере 13 человек погибли, а 39 — пострадали.

В ДТП попали два автобуса, два фургона и грузовик с бумагой, которая загорелась после столкновения, пишет Todo Noticias со ссылкой на данные властей и правоохранителей.

По сведениям издания, большинство раненых находятся в хорошем состоянии, их жизни ничего не угрожает. После аварии движение на дороге в обеих направлениях было перекрыто на протяжении четырех часов.

Ранее сообщалось, что на окраине столицы Чехии Праги рейсовый автобус столкнулся с авто Skodа, после чего врезался в дерево у обочины, погибли три человека, 45 — получили ранения различной степени тяжести.