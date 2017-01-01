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В Бразилии масштабная авария унесла жизни 13 человек

Сегодня, 08:15

В стране в результате ДТП пострадали десятки людей. 

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В частности, в Бразилии в ДТП попали два автобуса Reuters
В Бразилии в муниципалитете Гран-Могол (штат Минас-Жерайс) на одной из главных автомагистралей произошла масштабная авария, по меньшей мере 13 человек погибли, а 39 — пострадали.

В ДТП попали два автобуса, два фургона и грузовик с бумагой, которая загорелась после столкновения, пишет Todo Noticias со ссылкой на данные властей и правоохранителей.

По сведениям издания, большинство раненых находятся в хорошем состоянии, их жизни ничего не угрожает. После аварии движение на дороге в обеих направлениях было перекрыто на протяжении четырех часов.

Ранее сообщалось, что на окраине столицы Чехии Праги рейсовый автобус столкнулся с авто Skodа, после чего врезался в дерево у обочины, погибли три человека, 45 — получили ранения различной степени тяжести.
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Бразилия, ДТП, жертвы, масштабная авария
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