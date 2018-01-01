В Бразилии невеста разбилась на вертолете и пошла под венец: видео

Девушка чудом не пострадала в результате катастрофы, но свадьбу решила не откладывать.

Молодоженам не помещало соединить сердца даже крушение вертолета Фото: EPTV

В Бразилии невеста решила эффектно спуститься на свадебную церемонию на вертолете, однако что-то пошло не так, и прямо перед посадкой экипаж потерпел крушение.

Как сообщает Globo, пилот и четыре пассажира вертолета успели вовремя выбраться из-под обломков, после чего он загорелся и взорвался.

По неизвестной причине вертолет раскрутило непосредственно перед посадкой, и он упал на землю. По счастливой случайности экипаж получил лишь незначительные царапины, а невеста вообще оказалась без повреждений.

На место прибыли пожарные и медики, однако это не помешало запланированному ранее распорядку свадьбы. Молодожены решили не отменять церемонию, и она состоялась, несмотря на форс-мажорные обстоятельства.

Напомним, в Австралии во время съемок свадебного реалити-шоу "Женаты с первого взгляда" (Married at First Sight) жених не сумел сдержать своих эмоций, увидев невесту возле свадебного алтаря.

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