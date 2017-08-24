В Бразилии затонуло судно с десятками людей на борту, есть жертвы

Спасатели продолжают искать пассажиров.

Река, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В бразильском штате Пара в реке Шингу (приток Амазонки)с 70 пассажирами на борту, 25 человек спасены, есть жертвы, десятки людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей, пишет РБК-Украина.

По данным РИА Новости, которое также опирается на сведения AP, погибли десять человек, продолжается спасательная операция.

"Cудно совершало ночной рейс из города Сантарен в Витория-ду-Шингу. Полиция уже занимается расследованием трагедии", — отметило украинское агентство.

Напомним, 21 августа у берегов Сингапура эсминец военно-морских сил США John S McCain столкнулся с танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии, пострадали пять американских моряков.