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В Бразилии затонуло судно с десятками людей на борту, есть жертвы

Сегодня, 11:44

Спасатели продолжают искать пассажиров.

река,Бразилия
Река, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com
В бразильском штате Пара в реке Шингу (приток Амазонки) затонуло судно с 70 пассажирами на борту, 25 человек спасены, есть жертвы, десятки людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей, пишет РБК-Украина.

По данным РИА Новости, которое также опирается на сведения AP, погибли десять человек, продолжается спасательная операция.

"Cудно совершало ночной рейс из города Сантарен в Витория-ду-Шингу. Полиция уже занимается расследованием трагедии", — отметило украинское агентство. 

Напомним, 21 августа у берегов Сингапура эсминец военно-морских сил США John S McCain столкнулся с танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии, пострадали пять американских моряков.

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