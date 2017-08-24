В Бразилии затонуло судно с десятками людей на борту, есть жертвы

Спасатели продолжают искать пассажиров.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей, пишет РБК-Украина.
По данным РИА Новости, которое также опирается на сведения AP, погибли десять человек, продолжается спасательная операция.
"Cудно совершало ночной рейс из города Сантарен в Витория-ду-Шингу. Полиция уже занимается расследованием трагедии", — отметило украинское агентство.
Напомним, 21 августа у берегов Сингапура эсминец военно-морских сил США John S McCain столкнулся с танкером Alnic MC, который шел под флагом Либерии, пострадали пять американских моряков.