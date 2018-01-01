В Британии блогер трогательно попрощалась с подписчиками после безуспешной борьбы с раком

Девушка пыталась победить болезнь на протяжении восьми лет.

Эмили Хейворд сдалась после восьми лет борьбы Фото: Instagram/emilyhayward.pt

Британская блогер Эмили Хейворд попрощалась с подписчиками после восьми лет борьбы с раком

"Со всеми любимыми окружающими меня людьми, я теперь мирно оставляю всех вас", - написала она в Instagram.

24-летняя девушка написала, что устала бороться с болезнью. Тем не менее, за свою жизнь она успела добиться всего, чего хотела. Хейворд поблагодарила подписчиков за любовь и поддержку.

Как известно, 2010 году у Хейворд диагностировали меланому на ноге. Хирурги удалили ее, однако рак вернулся через два года. Сканирование показало, что болезнь переместилась в лимфатические узлы. Борьба помогла всего на пару лет: в 2015 году врачи обнаружили раковые клетки в печени, легких и мозге. Несмотря на болезнь, британка вела активную жизнь и рассказывала об этом в соцсетях.

Как ранее сообщалось, 56-летний британец Йен Миллторп Британии остался один с восьмью детьми в 2010 году, когда его жена Энджи скончалась от рака. Для воспитания детей он пользовался правилами, которые в качестве завещания оставила ему супруга.

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