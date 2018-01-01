В Британии экстренно прооперировали Елизавету II

Королева перенесла операцию по удалению катаракты.

Королева посещала официальные мероприятия в черных очках Фото: The Royal Family//Facebook

Британская королева Елизавета II попала на операционный стол в связи с заболеваниями глаз. Хирурги-окулисты удалили монаршей особе катаракту.

"Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце", - сказал представитель Букингемского дворца в комментарии Reuters, отказавшись дать более подробную информацию.

По данным британского Press Association, королева была госпитализирована в частную больницу имени короля Эдуарда VII в центре Лондона, где ей была проведена операция.

Источники отмечают, что 92-летняя Елизавета II начала посещать официальные мероприятия практически сразу после операции, однако надевала темные очки.

Напомним, катаракта - это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Со временем пятна на хрусталике становятся крупнее, вызывая размытое, туманное зрение и, в конечном итоге, слепоту.

Как ранее сообщалось, украинский чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO, а также в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко 30 мая перенес в Лос-Анджелесе операцию на правом плече.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram