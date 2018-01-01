В Британии экстренно прооперировали Елизавету II

Королева перенесла операцию по удалению катаракты.
"Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце", - сказал представитель Букингемского дворца в комментарии Reuters, отказавшись дать более подробную информацию.
По данным британского Press Association, королева была госпитализирована в частную больницу имени короля Эдуарда VII в центре Лондона, где ей была проведена операция.
Источники отмечают, что 92-летняя Елизавета II начала посещать официальные мероприятия практически сразу после операции, однако надевала темные очки.
Напомним, катаракта - это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Со временем пятна на хрусталике становятся крупнее, вызывая размытое, туманное зрение и, в конечном итоге, слепоту.
Как ранее сообщалось, украинский чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBO, а также в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко 30 мая перенес в Лос-Анджелесе операцию на правом плече.
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