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В Британии календарь с сосиской в тесте вместо Иисуса возмутил верующих

Сегодня, 19:12

На такой шаг компания пошла после того, как в соцсетях появились призывы бойкотировать ее продукцию.

Британия, кафе, календарь
twitter.com/PeteBarronMedia
Британцев возмутила одна из иллюстраций рождественского календаря компании Greggs, на котором вместо младенца Иисуса была нарисована сосиска в тесте. 

Сеть британских кафе Greggs подготовила специальный рождественский календарь, в котором каждый из первых 24 дней декабря содержит тематическое фото с продукцией компании, — например, сосиску в тесте, завернутую в подарочную упаковку, пишет Meduza.

Но одна из иллюстраций возмутила некоторых британцев. На ней была изображена сценка Рождества Христова, но там, где должен лежать младенец Иисус, изображена сосиска в тесте.

Недовольные иллюстрацией удивлялись, как ее могли пустить в печать, называли действия Greggs неуважительными и призывали к бойкоту компании.

Компания извинилась за изображение рождественского вертепа. На такой шаг компания пошла после того, как в соцсетях появились призывы бойкотировать ее продукцию.

 Представитель компании заявила: "Нам очень жаль за то, что мы кого-либо оскорбили. Мы не хотели этого".

Напомним, ученые со всего мира назвали главную угрозу для жителей Земли.

 

 

Теги:  
Британия, кафе, календарь, Рождество
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