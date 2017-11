В Британии календарь с сосиской в тесте вместо Иисуса возмутил верующих

Британцев возмутила одна из иллюстраций рождественского календаря компании Greggs, на котором вместо младенца Иисуса была нарисована сосиска в тесте.

Сеть британских кафе Greggs подготовила специальный рождественский календарь, в котором каждый из первых 24 дней декабря содержит тематическое фото с продукцией компании, — например, сосиску в тесте, завернутую в подарочную упаковку, пишет Meduza.

Но одна из иллюстраций возмутила некоторых британцев. На ней была изображена сценка Рождества Христова, но там, где должен лежать младенец Иисус, изображена сосиска в тесте.

Недовольные иллюстрацией удивлялись, как ее могли пустить в печать, называли действия Greggs неуважительными и призывали к бойкоту компании.

Компания извинилась за изображение рождественского вертепа. На такой шаг компания пошла после того, как в соцсетях появились призывы бойкотировать ее продукцию.

Представитель компании заявила: "Нам очень жаль за то, что мы кого-либо оскорбили. Мы не хотели этого".

#Headlinechallenge: Greggs says sorry after advent calendar replaces baby Jesus with a sausage roll. Altogether now...OH CRUMB ALL YE FAITHFUL https://t.co/xfaMUZ6C9W pic.twitter.com/CBtIqHkA9Q