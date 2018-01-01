В Британии найдена мертвой звезда телешоу и королева красоты

Правоохранители пока не сообщают о причинах трагического инцидента.
Как сообщает Daily Mail, о причинах смерти 32-летней британки в полиции сообщают, однако уточнили, что насильственные признаки гибели отсутствуют.
Грейдон прославилась в качестве участницы популярного реалити-шоу "Остров любви" (Love Island) на канале ITV.
В своем Twitter-аккаунте девушка часто сообщала подписчикам о своей депрессии. Однако последние комментарии Грейдон в соцсети были шуточными и не предвещали беды.
Напомним, в Турции застрелена певица Хаджер Тюлю (Hacer Tülü), она погибла в результате произошедшей в ночном клубе стрельбы.
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