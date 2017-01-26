В Британии назвали российский "авианосец" кораблем позора: опубликованы фото и видео

В РФ ответили на заявления Фэллона, что "боевые корабли РФ в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются и знают куда идти.

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, сообщает Reuters.

Фэллон предупредил о том, что за проходом российской корабельной группы близ Британии будут следить вооруженные силы страны.

"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым", пока он прокрадывается обратно в Россию, кораблем позора, миссия которого только усилила страдания сирийского народа", — заявил он.

Также было обнародовано видео прохождения российской авианосной группы через Ла-Манш в сопровождении истребителей Typhoon.

Today, @RoyalNavy and @RoyalAirForce man-marked Russian aircraft carrier Kuznetsov passing close to UK territorial waters on its way home. pic.twitter.com/5ndoNQC0np — Ministry of Defence (@DefenceHQ) 25 січня 2017 р.

В Российском оборонном ведомстве быстро ответили на заявления Минобороны Британии.

Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, "Фэллон неуважительно высказался о проходящем мимо берегов Соединенного Королевства российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", пишет ru.sputniknewslv.com.

Конашенков отметил, что "российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс — знают. Во-вторых, добавил он, господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту".

Он также заявил, что "британские ВМС сопровождают его для того, чтобы обеспечить безопасность своей страны… Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, — отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании".

Напомним, ранее российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что поход к берегам Сирии единственного в российском военно-морском флоте авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" является пиар-акцией, которая "вышла боком".

Ранее начальник генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что президент РФ Владимир Путин сократил группировку войск в Сирии, "Адмирал Кузнецов" покидает берега страны.