В Британии назвали российский "авианосец" кораблем позора: опубликованы фото и видео

Тяжелый авианесущий крейсер Вооруженных сил России "Адмирал Кузнецов", который возвращается из Сирии — корабль позора.

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, сообщает Reuters.

Фэллон предупредил о том, что за проходом российской корабельной группы близ Британии будут следить вооруженные силы страны.

"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым", пока он прокрадывается обратно в Россию, кораблем позора, миссия которого только усилила страдания сирийского народа", — заявил он.

Также было обнародовано видео прохождения российской авианосной группы через Ла-Манш в сопровождении истребителей Typhoon.

Today, @RoyalNavy and @RoyalAirForce man-marked Russian aircraft carrier Kuznetsov passing close to UK territorial waters on its way home. pic.twitter.com/5ndoNQC0np