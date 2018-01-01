В Британии назвали условие возврата России в G8

Глава британского правительства заявила, что РФ чрезмерно вмешивается в дела других стран.
"Была веская причина, почему G8 стала G7", - цитирует выступление Мэй Reuters.
Британский премьер подчеркнула, что первопричиной санкций была аннексия Крыма у Украины.
"Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за стол переговоров, не могут проводиться, пока Россия не изменит свое отношение", - подытожила Мэй.
Напомним, президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8. Он заявил, что содружество уже должны входить не семь стран, а гораздо большее количество.
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