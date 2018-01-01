В Британии назвали условие возврата России в G8

Глава британского правительства заявила, что РФ чрезмерно вмешивается в дела других стран.

Тереза Мэй считает, что просто так Россия не сможет вернуться в состав "Большой восьмерки" RT

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России в G8 заявила, что Москву не пригласят в содружество влиятельных страны до тех пор, пока она не прекратит вмешательство в дела других государств.

"Была веская причина, почему G8 стала G7", - цитирует выступление Мэй Reuters.

Британский премьер подчеркнула, что первопричиной санкций была аннексия Крыма у Украины.

"Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за стол переговоров, не могут проводиться, пока Россия не изменит свое отношение", - подытожила Мэй.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8. Он заявил, что содружество уже должны входить не семь стран, а гораздо большее количество.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram