В Британии обнаружили источник "Новичка"

Тесты подтвердили, что это именно искомый нервно-паралитический агент.

Емкость была спешно удалена из дома Reuters

Полиция Британии заявила, что ей удалось обнаружить источник нервно-паралитического вещества "Новичок", которым ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в Солсбери, а недавно совершенно случайно отравилась пара жителей города Эймсбери

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что НПВ содержалось в небольшой бутылке, обнаруженной дома у мужчины, который пострадал от воздействия вещества. В полиции заявляют, что спешно эвакуировали емкость из дома англичанина, и что проведенные тесты подтвердили наличие внутри флакона именно "Новичка".

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Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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