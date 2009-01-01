В Британии окончательно проголосовали за Brexit. Эдинбург и Ольстер хотят отделиться

Шотландия и Северная Ирландия не поддерживает выход Великобритании из Евросоюза.

Reuters В парламенте Великобритании Палата лордов приняла законопроект, который дает правительству право начать процесс выхода страны из Евросоюза.

Законопроект позволяет премьер-министру уведомить ЕС о намерении Британии выйти из его состава, пишет русская служба ВВС.

При этом Палата лордов отклонила две поправки в документ, из-за которых между обеими палатами парламента начался "законотворческий пинг-понг". В итоге закон был принят в том виде, в котором его подало правительство.

Для вступления в силу закон еще должен быть одобрен королевой, но это сугубая формальность.

Однако в Шотландии большинство населения проголосовало против Brexit, Северная Ирландия также не поддерживает выход Великобритании из Евросоюза.

Так, первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести новый референдум о независимости перед выходом Великобритании из Евросоюза.

Она подчеркнула, что ее попытки найти компромисс через Brexit встретили "жесткий" ответ со стороны британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Язык партнерства полностью исчез", — сказала Стерджен.

После заявления Стерджен о проведении голосование о независимости, крупнейшая ирландская националистическая партия Шинн Фейн призвала провести референдум об отделении Северной Ирландии от Соединенного Королевства "как можно скорее", сообщает Reuters.

"Brexit станет катастрофой для экономики и катастрофой для жителей Ирландии. Референдум об объединении Ирландии должен пройти как можно быстрее", — сказала лидер партии в Северной Ирландии Мишель О'Нилл.

Шинн Фейн регулярно призывает к референдуму об отделении Северной Ирландии от Соединенного Королевства и объединении с независимой Республикой Ирландией.

Во время референдума в 2016 году за выход Великобритании из Европейского союза высказался 51,9% избирателей, за продолжение членства в ЕС выступили 48,1% избирателей. Однако, процент поддержки выхода из ЕС был неравномерным по всей территории Великобритании.