В Британии похоронили гения современности Стивена Хокинга: фото и видео

В Британском городе Кембридже 31 марта простились с ученым, физиком-теоретиком Стивеном Хокингом

Как сообщает ВВС, на церемонии прощания присутствовали дети профессора – Роберт, Люси и Тим, а также родственники, коллеги и большое количество простых британцев.

Когда гроб с телом Хокинга привезли в церковь, то колокола ударили 76 раз – по одному за каждый прожитый год знаменитого ученого. Некролог произнесли старший сын ученого Роберт, его ученик профессор Фэй Доукер и астроном Мартин Рис.

На гробу, который несли сотрудники университетского колледжа и коллеги Хокинга, были размещены белые лилии, которые символизировали вселенную, а белые розы олицетворяли полярную звезду.

После церковной службы тело Хокинга поклонники его таланта провели на кладбище бурными аплодисментами.

