В Британии полиция "вычислила" отравителей Скрипаля и его дочери - СМИ

Правоохранителям пришлось перелопатить все сведения о людях, въезжавших в Великобританию весной нынешнего года.

Иллюстративное фото Live Science

Британские правоохранители после длительной и тщательной работы сумели идентифицировать вероятных исполнителей покушения на убийство бывшего российского разведчика (офицера ГРУ Минобороны РФ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, совершенного с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок".

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала ITV, ссылаясь на собственные информированные источники в полиции. Согласно имеющимся данным, правоохранителям удалось "вычислить" предполагаемых исполнителей покушения благодаря записям с видеокамер наблюдения. Затем весь полученный массив данных был сопоставлены со сведениями о людях, въезжавших в Великобританию весной нынешнего года. По словам полицейских, все подозреваемые в покушении на убийство Скрипалей прибыли из России.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, благодаря чему Скрипалей удалось спасти от смерти. Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин своим указом закрыл объект, на котором могли производить "Новичок".

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