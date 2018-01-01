В Британии полиция задержала водителя с правами на имя Гомера Симпсона: фото

В документах размещено фото популярного персонажа из мультсериала.

Права британского водителя на имя Симпсона шокировали полицейских Скриншот из видео

Полиция города Милтон-Кинс на юге Британии остановила для проверки документов водителя, удостоверение которого оказалось оформлено на имя героя мультфильма Гомера Симпсона.

Личность владельца документов подтверждало фото мультяшного персонажа из "Симпсонов". Об этом сообщается в Twitter полицейского управления.

На опубликованной правоохранителями фотографии видно, что документы выданы на имя Гомера Симпсона, проживающего в Спрингфилде. Вместо фотографии владельца документов в карточке размещено изображение персонажа.

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