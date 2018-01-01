В Британии полиция задержала водителя с правами на имя Гомера Симпсона: фото

В документах размещено фото популярного персонажа из мультсериала.
Личность владельца документов подтверждало фото мультяшного персонажа из "Симпсонов". Об этом сообщается в Twitter полицейского управления.
На опубликованной правоохранителями фотографии видно, что документы выданы на имя Гомера Симпсона, проживающего в Спрингфилде. Вместо фотографии владельца документов в карточке размещено изображение персонажа.
Напомним, бразилец Лукас Алвес опубликовал фотографии своей собаки, которая нашла на заднем дворе протез зубов. "Улыбка" пса вызвала восторг пользователей Сети.