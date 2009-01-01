В Британии прошел многотысячный марш противников Brexit, опубликованы фото

Одна из участниц марша рассказала, что присоединилась к процессии, потому что идея Brexit ее оскорбляет.
Участники "Марша за Европу" прошли по центру Лондона, завершив акцию митингом на площади перед парламентом сообщает русская служба BBC.
По мнению лидера партии либерал-демократов Винса Кейбла, количество людей, которые беспокоятся о последствиях Brexit, растет.
В понедельник, 11 сентября, на голосование в парламенте будет вынесен законопроект, который отменяет закон о присоединении Британии к ЕС и о главенстве законов Евросоюза в Великобритании.
Многие пришли на марш в желто-синей одежде и с флагами Европейского союза. Участники акции несли плакаты "Выход из Brexit".
Бывший министр энергетики сэр Эд Дэйви, обращаясь к собравшимся, заявил, что его злость сменилась глубоким разочарованием, а ярость — отчаяньем.
Он добавил: "С момента начала переговоров по Brexit меня появилось третье чувство — позор. Позор за лидеров страны. Позор за Великобританию".
По оценке организаторов, к началу марша собрались от 10 до 15 тысяч человек, но по мере его продвижения число участников увеличилось до 50 тысяч.
Одна из участниц марша рассказала, что присоединилась к процессии, потому что идея Brexit ее оскорбляет.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выдвинул Британии 5 жестких требований по Brexit
Напомним, 14 февраля 2017 года палата лордов приняла законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Позже документ одобрила королева государства Елизавета II. Ожидается, что Brexit продлится два года.
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