В Британии прошел многотысячный марш противников Brexit, опубликованы фото

Одна из участниц марша рассказала, что присоединилась к процессии, потому что идея Brexit ее оскорбляет.

Reuters

В центре Лондона состоялось многотысячное шествие противников выхода Британии из Евпрсоюза.

Участники "Марша за Европу" прошли по центру Лондона, завершив акцию митингом на площади перед парламентом сообщает русская служба BBC.

По мнению лидера партии либерал-демократов Винса Кейбла, количество людей, которые беспокоятся о последствиях Brexit, растет.

В понедельник, 11 сентября, на голосование в парламенте будет вынесен законопроект, который отменяет закон о присоединении Британии к ЕС и о главенстве законов Евросоюза в Великобритании.

Многие пришли на марш в желто-синей одежде и с флагами Европейского союза. Участники акции несли плакаты "Выход из Brexit".

Бывший министр энергетики сэр Эд Дэйви, обращаясь к собравшимся, заявил, что его злость сменилась глубоким разочарованием, а ярость — отчаяньем.

Он добавил: "С момента начала переговоров по Brexit меня появилось третье чувство — позор. Позор за лидеров страны. Позор за Великобританию".

По оценке организаторов, к началу марша собрались от 10 до 15 тысяч человек, но по мере его продвижения число участников увеличилось до 50 тысяч.

Одна из участниц марша рассказала, что присоединилась к процессии, потому что идея Brexit ее оскорбляет.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выдвинул Британии 5 жестких требований по Brexit

Напомним, 14 февраля 2017 года палата лордов приняла законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Позже документ одобрила королева государства Елизавета II. Ожидается, что Brexit продлится два года.

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