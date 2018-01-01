В Британии расширяют расследование против российских олигархов из-за незаконных источников доходов

Нападение в Солсбери ускорило работу Национального агентства по борьбе с преступностью Британии.
"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу по выявлению незаконных доходов коррумпированных элит. Поэтому увеличился и объем работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных публичных лиц из России", — сообщает издание The Times.
По словам директора отдела по экономическим и киберпреступлениям Дональда Туна, его команда проверяет от 120 до 140 человек.
"Наша цель — борьба с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства", — сказал Тун.
Напомним, у российского олигарха Романа Абрамовича возникли проблемы с продлением его британской визы инвестора.
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