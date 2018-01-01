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В Британии российский самолет наехал на ногу сотруднику аэропорта: фото

Сегодня, 22:21
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По сведеньям коллег, мужчину госпитализировали.

 

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Самолет компании "Россия" наехал британцу на ногу Фото: BBC News
Самолет авиакомпании "Россия" в британском аэропорту Гатвик переехал ногу сотруднику, который обслуживал взлетно-посадочную полосу.

По информации BBC News, инцидент произошел во время буксировки лайнера, который должен был лететь по маршруту Лондон-Санкт-Петербург.

Отмечается, что пострадавшего мужчину транспортировали в больницу в Лондоне с травмой голеностопного сустава и ноги. Представитель аэропорта заявил, что компания окажет всю необходимую помощь пострадавшему для скорейшего выздоровления.

Напомним, в России в аэропорту города Якутск у самолета "Ан-12" авиакомпании "Нимбус" при взлете оторвало створку люка, после чего на взлетно-посадочную полосу высыпалось несколько десятков золотых слитков.
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Британия, самолет, сотрудник, травма, Россия, аэропорт
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