В Британии с размахом отпраздновали день рождения Елизаветы II: фото

Королеве исполнилось 92 года.

Королевская семья, по традиции, собралась на балконе Букингемского дворца Фото: Reuters

В Лондоне 9 июня прошел праздничный парад Trooping the Colour, который традиционно устраивается в честь дня рождения монарха Соединенного королевства

Как сообщает ВВС, королева Елизавета II родилась 21 апреля, однако помпезное мероприятие в честь ее именин, как правило, проходит в июне.

В субботней церемонии приняли участие около тысячи солдат, а также огромное количество зрителей. Королевская семья собралась на балконе Букингемского дворца. Замечены там были и молодожены – принц Гарри и Меган Маркл.

Праздничный парад Trooping the Color отмечает день рождения государя более 250 лет, а также выступает как демонстрация армейских учений, музыки и верховой езды. Зaвepшили пpaздничную пpoгpaмму caмoлeты Kopoлeвcкиx вoeннo-вoздушныx cил.

Как ранее сообщалось, Елизавета II попала на операционный стол в связи с заболеваниями глаз. Хирурги-окулисты удалили монаршей особе катаракту, однако она не стала отменять в связи с этим посещение официальных мероприятий.

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