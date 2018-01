В Британии умер музыкант культовых рок-груп Джим Родфорд

Точная причина смерти музыканта пока не установлена.

В Великобритании на 77 году жизни умер бас-гитарист культовых рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд.

Об этом сказано в сообщении на странице The Zombies в соцсети Facebook.

"Я с огромным сожалением узнал, что мой дорогой кузен и друг всей жизни Джим Родфорд умер этим утром после падения на лестнице", — написал основатель The Zombies Род Арджент.

Точная причина смерти пока не установлена.

График гастрольного тура группы в этом году расписан на несколько месяцев вперед. Планировалось, что музыканты выступят в Нью-Йорке, Атланте, Чикаго и многих других городах США, а также в канадском Ниагара-Фолс.

Джим Родфорд увлекся музыкой в конце 1950-х годов. Он помог основать группу The Zombies в 1961 году, но сначала отверг предложение стать ее членом, хоть и помогал музыкантам на первых порах. К The Kinks он присоединился в конце 1970-х, оставаясь ее членом до самого распада в 1996 году. Наконец, после этого он вошел в состав The Zombies вместе со своим сыном Стивом.