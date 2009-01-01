В Британии в небе не разминулись самолет и вертолет, есть жертвы: видео с места крушения

Инцидент произошел вчера днем в графстве Бакингемшир.

Обломок самолета, иллюстрация Скриншот видео с youtube.com

В пятницу днем, 17 ноября, в Великобритании в небе столкнулись двухместный самолет и вертолет, погибли четыре человека.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию, пишет "Укринформ".

По его данным, инцидент произошел над лесным массивом в районе села Уаддесдон в графстве Бакингемшир, обломки упали недалеко от имения Waddesdon Manor.

На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб и медики. Двое погибших находились в вертолете, еще двое — в самолете. Полиция расследует причины крушения воздушных суден.

Напомним, 15 ноября в России недалеко от села Нелькан (Хабаровский край) при заходе на посадку разбился пассажирский самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", погибли шесть человек, выжила девочка.

Видео: Guardian News