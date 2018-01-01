В Британии названо количество пострадавших в результате отравления российского экс-шпиона Скрипаля

Потерпевшим потребовалась медицинская помощь.

Медицинская помощь была оказана 21 потерпевшему в результате отравления фото: EPA/UPG

За последние несколько дней в лечебные медицинские учреждения Британии обратился 21 человек, симптомы которых похожи на отравление нервно-паралитическим токсином

Пострадавшие попали под воздействие яда, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает Independent со ссылкой на временного главного констебля Уилтширской полиции Кира Притчарда.

В больницу экстренно были доставлены несколько человек. Отмечается, что за медицинской помощью обращались также офицеры полиции.

"Там было около 21 человека, включая двух главных пациентов – мужчину и женщину, которые сидели на скамейке", – сообщил Притчард.

Всем пострадавшим оказана необходимая помощь, они сдают анализы и выполняют необходимые медицинские рекомендации.

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.