В Британии жестоко расправились с волонтером, помогавшим бойцам АТО

На днях волонтер должен был везти в Украину очередную машину.

В Британии жестоко расправились с волонтером Скриншот

Помогавшего бойцам АТО волонтера сожгли заживо в машине. Его украинские друзья убеждены, что это месть россиян за проукраинскую позицию "Друга Мика".

Он был литовцем по происхождению, а жил в городе Гернси и имел там небольшой собственный бизнес по утилизации машин. Оттуда мужчина постоянно привозил товар и подержанные авто украинским солдатам на фронт. В последнее время, говорят украинские друзья погибшего, Мик получал много угроз, сообщает ТСН.

На днях волонтер должен был везти в Украину очередную машину, и в этот раз попросил военных встретить его на границе, потому что уже боялся за свою жизнь. Местная полиция расследует этот инцидент и просит предоставить любую полезную для следствия информацию.

"Его убили показательно — привязали в авто и сожгли заживо. Ему писали и говорили, что его убьют. Такие запугивания идут не только ему. Друзьям из Латвии", — рассказал командир Украинской добровольческой армии "Червень".