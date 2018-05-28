В Будапеште попал в жуткое ДТП автобус из Украины: десятки пострадавших

Известно о 27 раненых, среди них 8 — с тяжелыми травмами.

В понедельник вечером, 28 мая, в Будапеште попал в ДТП двухэтажный туристический автобус из Украины, в результате десятки людей пострадали.

В 18-м районе венгерской столицы автобус, следовавший в аэропорт Ферихедь, на скорости въехал в 3,65-метровый ограничитель высоты. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж, где находились десятки пассажиров, сообщает венгерское издание Index.

На место аварии прибыли спасатели и пожарные команды. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе было около 50 пассажиров.

Известно о 27 раненых, среди них 8 — с тяжелыми травмами. Четырех травмированных пожарные вынуждены были доставать из-под обломков.

По предварительной информации, угрозы для жизни пассажиров нет. Среди раненых нет детей.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.

Автобус Setra следовал из Хмельницкой области и имел номера ВХ 3219 ВА.

Напомним, под Киевом автобус сбил двух детей на пешеходном переходе, одна девочка погибла.

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