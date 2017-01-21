В Бухаресте дотла сгорел элитный клуб: опубликованы фото и видео с места происшествия

Ночной клуб Bamboo в Бухаресте сгорел дотла.

В Румынии десятки человек получили травмы различной степени тяжести в результате пожара, вспыхнувшего в одном из элитных ночных клубов Бухареста.

Об этом рассказал государственный секретарь МВД Румынии Раед Арафат, пишет Укринформ.

"В результате пожара, вспыхнувшего в ночном клубе Bamboo в Бухаресте, 38 человек доставлены в больницы столицы с интоксикацией дыхательных путей, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии", — сообщил он.

По его словам, ночной клуб сгорел дотла.

Между тем, один из руководителей Бухарестской мэрии Дан Кристиан Попеску, у клуба даже не было лицензии на деятельность. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Как сообщает агентство Agepress, от сильного пожара, по меньшей мере, пострадал 41 человек.

Пожар в клубе произошел рано утром в субботу. Огонь охватил все здание и хотя на место происшествия прибыли более 20 пожарных бригад, пожарным удалось потушить пламя только после 8 утра. В результате пожара здание, в котором находился клуб практически полностью разрушено.

Напомним, 19 января в столице Ирана городе Тегеран, по меньшей мере, 30 пожарных погибли после того, как высотное коммерческое здание обрушилось в результате сильного пожара.

Фото; видео: AGERPRES