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В Буркина-Фасо террористы атаковали ресторан, 17 жертв

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Уагадугу,Буркина-Фасо,нападение,кафе,жертвы < >
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1 / 11 Между нападавшими и военными Буркина-Фасо произошла перестрелка (Reuters)

В результате атаки были ранены восемь человек.

Уагадугу,Буркина-Фасо,нападение,кафе,жертвы
Между нападавшими и военными Буркина-Фасо произошла перестрелка Reuters
В столице Буркина-Фасо — Уагадугу — предположительно исламисты напали на ресторан, погибли 17 человек, восемь — ранены, произошедшее признали терактом. 

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сведения местных властей, сообщает УНИАН.

По данным РИА Новости, которое опирается на сведения Agence France-Presse, атаковано кафе "Стамбул", армия начала операцию против нападавших.

Между военнослужащими и злоумышленниками произошла перестрелка. Позже министр связи страны Реми Данджину заявил, что трое террористов были ликвидированы, однако в заведении еще оставались люди.

В начале августа в афганском городе Герат в шиитской мечети во время вечерней молитвы прогремел взрыв, погибли и пострадали десятки человек. Узнать больше о случившемся можно здесь

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Уагадугу, Буркина-Фасо, нападение, кафе, жертвы
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