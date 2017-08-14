В Буркина-Фасо террористы атаковали ресторан, 17 жертв

В результате атаки были ранены восемь человек.

Между нападавшими и военными Буркина-Фасо произошла перестрелка Reuters

В столице Буркина-Фасо — Уагадугу — предположительно исламисты, погибли 17 человек, восемь — ранены, произошедшее признали терактом.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сведения местных властей, сообщает УНИАН.

По данным РИА Новости, которое опирается на сведения Agence France-Presse, атаковано кафе "Стамбул", армия начала операцию против нападавших.

Между военнослужащими и злоумышленниками произошла перестрелка. Позже министр связи страны Реми Данджину заявил, что трое террористов были ликвидированы, однако в заведении еще оставались люди.

В начале августа в афганском городе Герат в шиитской мечети во время вечерней молитвы прогремел взрыв, погибли и пострадали десятки человек. Узнать больше о случившемся можно здесь.