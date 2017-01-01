В центре Праги горел отель: двое погибших, девять пострадавших

По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся кондиционер.

центре чешской столицы Праги горел четырехзвёздочный отеле Eurostars David.

В результате пожара два человека погибли, еще девять пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое пожарных, сообщает Aktualne.

По предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся кондиционер на первом этаже здания. Огонь быстро распространился на несколько этажей.

Также в издании отмечают, что пожар в пятиэтажном здании начался около 18:00, 20 января, к его тушению привлекли 17 единиц техники. Из здания пожарными были эвакуированы 34 человека, в основном иностранцы.

Напомним, 20 декабря в Афганистане четверо вооруженных боевиков напали, на Intercontinental Hotel в Кабуле, есть погибшие.