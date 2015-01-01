В частной разведке США назвали два сценария Кремля по отношению к Трампу

В лучшем для Путина случае, Россия будет работать с податливым президентом США, готовым начать переговоры, подчеркнули в Stratfor.

Дональд Трамп Reuters

В результате скандала вокруг утверждения, о том, что Россия располагает компроматом на избранного американского президента Дональда Трампа , РФ может как много выиграть, так и много потерять в результате разразившейся бури негодования в Вашингтоне.

К такому выводу пришли эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает online.ua.

По мнению аналитиков Stratfor, в данный момент в Кремле обсуждается несколько возможных сценариев. В лучшем для президента РФ Владимира Путина случае, Россия будет работать с податливым президентом США, готовым начать переговоры, использующим свои полномочия, чтобы ослабить санкции, готовым признать сферу влияния России в Украине и, возможно, открытым к переговорам об ограничении наращивания военной мощи НАТО в Восточной Европе.

"Конечно, переговоры не бывают односторонними, и Москве придется предложить что-то взамен. Россия уже представила себя в качестве посредника в Сирии и некоторых регионах Ближнего Востока в надежде заманить Соединенные Штаты в этот более широкий диалог, но Москва не собирается существенно ослаблять позиции на постсоветских рубежах. Впрочем, учитывая крайние сложности в переговорах о решении сирийского кризиса, предложения России вряд ли будут достаточно вескими, чтобы убедить США значительно изменить стратегию в Европе. Возможно, Путин с самого начала ожидал этих ограничений", — говорится в материале.

"Это подводит нас к одному из лучших сценариев для России — и, возможно, самому вероятному сценарию: Вашингтон увязнет в хаосе. Если вступающая в свои обязанности администрация относится к таким угрозам и расследованиям как к политическим заговорам, то дефицит доверия между избранным президентом и разведкой увеличится. Даже сама утечка досье может быть хорошо спланированным шагом российской кампании по дезинформации", — считают аналитики.

"Но не все сценарии выгодны России. Любые шаги администрации США по улучшению отношений с Москвой и достижению прогресса в переговорах будут рассматриваться на фоне повышенного внимания к предполагаемым связям между Россией и близким окружением Трампа. Это может удержать администрацию нового президента от примирительного подхода в российско-американских отношениях", — подчеркивается в статье.

"Такая атмосфера может осложнить первые шаги новой администрации, такие, как намерение Трампа ослабить санкции в отношении России. Администрация может также сосредоточиться на оборонительных и наступательных шагах, которые должны сделать США, чтобы защититься от российского вмешательства.

Примечательно, что в своей оживленной первой пресс-конференции в качестве избранного президента в среду, Трамп восемь раз в своих комментариях упомянул, что США необходимо разработать "сильную оборону против хакерских атак" для борьбы с киберугрозами. И если лучшая защита — это сильное нападение, то Россия может столкнуться с негативной реакцией Вашингтона в ближайшие месяцы, когда Путин будет готовиться к своему переизбранию в 2018 году", — считают в Stratfor.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы объяснил, как "кремлевский компромат" может ударить по Трампу.