В частной разведке США назвали возможных соперников режима Путина

Спецслужбы РФ могут усилить конфликт регионов с Кремлем, отметили в Stratfor.

Владимир Путин, иллюстрация Reuters

В американскойсчитают, что в Российской Федерации усилия по расширению влиянияявляются признаком растущего недоверия президентак спецслужбам страны, которые могут потенциально стать соперниками его режима.

Об этом идет речь в материале, в котором проанализировано предложенный главой РФ Госдуме на рассмотрение законопроект, наделяющий росгвардию полномочиями по защите губернаторов и важных региональных предприятий, пишет "Апостроф".

В то же время издание уточнило, что в регионах страны могут появиться новые спецгруппы охраны, которые будут защищать и внимательно следить за главами субъектов и местной бизнес-элитой.

"Главы субъектов России и бизнес-элита традиционно привлекали для охраны свои подразделения, используя личных телохранителей, местную полицию, Федеральную службу безопасности и внутренние войска МВД", — говорится в статье.

При этом, "если закон будет принят, он поставит личную армию Путина — подчиняющуюся ему напрямую — над лидерами и предприятиями для их защиты, но также для слежки за ними и потенциально для их задержания, вдобавок ко всему, регионам придется самим платить за эту защиту из местных бюджетов".

"Недавние политические и экономические потрясения заставили Путина засомневаться в лояльности глав российских регионов, бизнес-класса и служб безопасности. Из-за сложных налоговых требований федерального правительства многие из субъектов утонули в долгах, а несколько региональных правительств находятся на грани банкротства", — добавили в разведке.

"Проблема долгов заставила многих лидеров субъектов РФ отказаться от выполнения требований бюджетного кодекса. В ответ Кремль избавился от ряда губернаторов из-за невыплаты налогов, плохих экономических показателей и потворства региональным протестам оппозиции", — подчеркнули в Stratfor.

"Помимо неприятностей с региональным руководством, застой в экономике привел к закрытию или национализации сотни проблемных региональных банков. Желание Кремля сделать национальную гвардию смотрящей за руководством регионов свидетельствует о том, что Путин не испытывает доверия к другим службам безопасности", — считают аналитики.

В компании утверждают, что президент "создал росгвардию в 2016 году в противовес влиятельным силам безопасности страны, в частности ФСБ, поставив во главе нового органа своего бывшего телохранителя Виктора Золотова, верного ему помощника".

"В силы росгвардии, насчитывающие 400 тыс. человек, привлекли сторонников Кремля, вырванных из МВД, специальных полицейских сил и других органов. Недавно национальная гвардия попыталась расширить свое влияние, предложив применять ее собственные подразделения киберразведки в рамках международного блока безопасности под руководством Москвы — Организации Договора о коллективной безопасности", — отмечается в публикации.

"Такие усилия по расширению влияния — еще один признак растущего недоверия Путина к спецслужбам России, которые могут потенциально стать соперниками его режима или усилить конфликт регионов с Кремлем", — считают эксперты.

Ранее в Stratfor сообщили, что гибридная война, которую РФ ведет против ряда государств, в том числе и Украины, стала для нее "обоюдоострым мечем" — позволила управлять различными угрозами и вызовами на Западе, как никогда раньше, но слишком дорого обходится.