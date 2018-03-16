В частной разведке США рассказали, как Путин выбирает себе преемника

Президент РФ испытывает возможных преемников, отметила Гудрич.
Глава РФ уже выбрал ряд чиновников 30-40 лет, и проводит им испытания, проводя через ключевые госдолжности, пишет "Апостроф", ссылаясь на мнение специалист по СНГ, старшего аналитика американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Лорен Гудрич.
"Наиболее заметными из них являются 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин, 46-летний глава администрации президента Антон Вайно и 40-летний председатель правления "Россельхозбанка" Дмитрий Патрушев, сын секретаря совета безопасности Николая Патрушева", — полагает эксперт.
По ее мнению, вероятность выбора одного преемника невелика, однако возможно, что российский лидер попробует превратить свою персонализированную систему в более коллективную, наподобие Политбюро времен позднего СССР.
Напомним, в РФ на 18 марта — день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, запланировано проведение президентских выборов, Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".