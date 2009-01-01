В Чечне ликвидировали росгвардейца, расстрелявшего четверых сослуживцев

Происшествие произошло в станице Шелковская.

В Чечне росгвардеец расстрелял сослуживцев vesti.ru

В понедельник, 23 октября, в Чечне старший лейтенант росвагрдии застрелил четверых сослуживцев в воинской части.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомственный департамент по взаимодействию со СМИ.

"По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением", — сообщили в департаменте.

Cобеседник агентства отметил, что о происшествии проинформирована военная прокуратура и военно-следственный отдел. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

"Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи. Комиссии предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия", — отметили в ведомстве.

Напомним, шесть военнослужащих погибли при нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне, также были убиты 6 нападавших, три военных были ранены.