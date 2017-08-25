В Чечне убили советника Кадырова

Асхабов занимал пост министра имущественных и земельных отношений республики.

Мухмад Асхабов mizochr.ru

В Чечне был убит депутат республиканского парламента Мухмад Асхабов.

Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на данные Следственного комитета.

По предварительным данным, в пятницу около восьми утра депутат выехал на своем автомобиле на работу. На дороге Ачхой-Мартан — Самашки автомобиль Toyota Camry обстреляли неизвестные, что привело к дорожно-транспортному происшествию, в результате которого депутат скончался.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Асхабов был советником главы Чечни Рамзана Кадырова, он также работал руководителем его секретариата. Кроме того, Асхабов занимал пост министра имущественных и земельных отношений республики.

Напомним, ранее в Чечне силовики задержали одного из охранников главы республики Рамзана Кадырова — Алихана Музаева, после чего вернули родственникам тело и сказали, что тот застрелился.

фото: Официальный сайт министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики