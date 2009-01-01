В Чечне "застрелился" охранник Кадырова, похоронили тайно — СМИ

Музаева якобы заподозрили в том, что он вместе со своими односельчанами планировал вооруженную акцию против режима.
Об этом пишет Кавказ.Реалии, ссылаясь на данные собственного источника.
В то же время издание уточнило, что погибший жил в селе Курчалой, его там тайно похоронили 16 января, семья не верит в версию о самоубийстве.
"Музаев был заподозрен в том, что он вместе со своими односельчанами — предполагаемыми членами антиправительственного подполья — планировал вооруженную акцию против режима", — отметили журналисты.
Мужчину якобы вечером 15 января захватили местные силовики, а через некоторое время вернули семье его тело. Родственникам кадыровцы объяснили, что в ходе задержания подозреваемый выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился.
Напомним, в сентябре 2016 года СМИ писали, что в Чечне в ДТП погиб охранник Рамзана Кадырова — бывший командир спецназа ФСБ "Альфа" Юрий Торшин. Узнать больше об инциденте можно здесь.