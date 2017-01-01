В Чехии изымают скандальные школьные атласы, где Крым отмечен как спорная территория

Решение об изъятии было принято, после обращений МИД Украины и Грузии.

Чехия изымает скандальные школьные атласы grantist.com

В Чехии изъяли из списка утвержденных учебников школьный атлас мира, в котором аннексированный Россией Крым отмечен как спорная территория.

Министерство образования Чехии изучило ситуацию и приняло решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий, говорится в сообщении на сайте чешского министерства.

"В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", — сказано в заявлении.

Новые школьные атласы были одобрены министерством в июне и октябре прошлого года в соответствии с внутренней директивой, согласно которой учебники должны иметь две положительные рекомендации.

Решение об изъятии было принято, после обращений МИД Украины и Грузии с указанием на неправильное обозначение территорий своих стран на картах школьного атласа.

Напомним, ранее министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил о том, что его страна безусловно продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.