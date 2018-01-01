В Чехии на трассе угодил в аварию автобус с украинцами: фото инцидента

Информация о происшествии была опубликована в соцсети Facebook.

В Чехии автобус, в котором ехали украинцы, попал в дорожно-транспортное происшествие.

Соответствующее сообщение было опубликовано в группе "Dtp.kiev.ua" соцсети Facebook.

"Жесть на трассе: Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе опрокинулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое автобуса с соотечественниками", - говорится в тексте.

Бригада чешских медиков оперативно прибыла на место аварии. Всего в результате ДТП пострадали около восьми человек.

"Чудом обошлось без тяжелых травм. Ссадины и ушибы. Помощь медики оказали на месте", - добавили авторы сообщения.

Также известно, что дальнейшую перевозку украинцев обеспечит ближайший свободный автобус транспортной фирмы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что автобус с украинцами попал в ДТП в Подмосковье.