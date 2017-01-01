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В Чехии пророссийский Земан выиграл президентские выборы

Сегодня, 17:33

Земан набирает более 50% голосов избирателей.

Земан
Милош Земан выиграл президентские выборы Reuters
В субботу, 27 января, в Чехии завершился второй тур выборов президента, победителем которых стал действующий президент Милош Земан. Он обошел своего конкурента экс-главу Академии наук Иржи Драгоша на 200 тысяч голосов.

Отметим, что после подсчета 96% голосов избирателей Земан одерживает победу во втором туре с 52,12%. Его оппонент Иржи Драгош получил поддержку 47,88% избирателей.

Избиратели проявили во втором туре президентских выборов более высокую активность, чем в первом, — из 8,4 млн граждан страны, обладающих правом голоса, более 65% приняли участие в голосовании. Выборы прошли без существенных нарушений, сообщает "Радио Прага".

Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз, до 2013 года главу республики избирали депутаты двух палат парламента. По результатам второго тура выборов 2013 года, президентом Чехии стал Земан, набрав 54,8% голосов.

Президент Чехии избирается сроком на пять лет.

Напомним, ранее западные СМИ писали о том, что Земан ориентируется на Москву как противовес традиционным лидерам Евросоюза.
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Чехия, президент, выборы, Земан
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