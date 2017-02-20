В Черногории обвинили власти России в причастности к попытке госпереворота

Госпереворот, как заявил Катнич, был организован для предотвращения вступления Черногории в НАТО.
Об этом заявил специальный государственный прокурор страны Миливое Катнич, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на черногорскую газету Vijesti.
По словам прокурора, такие выводы были сделаны на основе показаний фигурантов дела и данных из их переговоров.
Переворот, как заявил Катнич, был организован для предотвращения вступления Черногории в НАТО.
"За этими событиями стоят националистические структуры из России, но теперь мы также знаем, что к ним были причастны российские государственные структуры", — сказал Катнич.
О причастности России к госперевороту свидетельствуют показания фигурантов дела, перехваченные телефонные звонки и взломанная электронная почта, отмечает издание.
Источники в британском правительстве также считают, что причиной организации переворота стало вступление Черногории в НАТО.
Накануне издание The Telegraph со ссылкой на несколько источников в британском правительстве сообщило, что попытка госпереворота и покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича была совершена при участии российских спецслужб и с одобрения руководства России.
По данным источников издания, план переворота был сорван за несколько часов до его осуществления. Газета отмечает, что на прошлой неделе глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили причастность России к покушению на черногорского премьера.
Ранее сообщалось, что западные спецслужбы собрали доказательства причастности России к попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.
Напомним, в Черногории арестовали около 20 человек в связи с подозрением в попытке государственного переворота в октябре прошлого года, большинство из них являются сербскими националистами. Также российские националисты планировали покушение на жизнь премьер-министра Черногории Мило Джукановича.
В свою очередь в Кремле заявили, что Москва не имеет никакого отношения к произошедшему в Черногории.
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