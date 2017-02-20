В Черногории обвинили власти России в причастности к попытке госпереворота

Госпереворот, как заявил Катнич, был организован для предотвращения вступления Черногории в НАТО.

Протесты в Черногории, иллюстрация. Reuters

Российские государственные органы причастны к попытке государственного переворота в Черногории во время выборов 16 октября 2016 года.

Об этом заявил специальный государственный прокурор страны Миливое Катнич, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на черногорскую газету Vijesti.

По словам прокурора, такие выводы были сделаны на основе показаний фигурантов дела и данных из их переговоров.

Переворот, как заявил Катнич, был организован для предотвращения вступления Черногории в НАТО.

"За этими событиями стоят националистические структуры из России, но теперь мы также знаем, что к ним были причастны российские государственные структуры", — сказал Катнич.

О причастности России к госперевороту свидетельствуют показания фигурантов дела, перехваченные телефонные звонки и взломанная электронная почта, отмечает издание.

Источники в британском правительстве также считают, что причиной организации переворота стало вступление Черногории в НАТО.

Накануне издание The Telegraph со ссылкой на несколько источников в британском правительстве сообщило, что попытка госпереворота и покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича была совершена при участии российских спецслужб и с одобрения руководства России.

По данным источников издания, план переворота был сорван за несколько часов до его осуществления. Газета отмечает, что на прошлой неделе глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили причастность России к покушению на черногорского премьера.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы собрали доказательства причастности России к попытке государственного переворота в Черногории в 2016 году.

Напомним, в Черногории арестовали около 20 человек в связи с подозрением в попытке государственного переворота в октябре прошлого года, большинство из них являются сербскими националистами. Также российские националисты планировали покушение на жизнь премьер-министра Черногории Мило Джукановича.

В свою очередь в Кремле заявили, что Москва не имеет никакого отношения к произошедшему в Черногории.

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