В Черногории жестко убили богатую бизнесвумен из Украины — СМИ

Тело со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено в квартире, где жила женщина.

Анастасию Лашманову убили в Черногории Instagram/А.Лашмановой

В пятницу вечером, 11 мая, в черногорском Которе была найдена мертвой украинка Анастасия Лашманова, занимавшаяся бизнесом.

Как рассказали в местной полиции, тело со следами насилия, в том числе ножевыми ранениями, было найдено в квартире, где жила женщина. Прокуратура уже начала расследование дела, передает Vijesti.

Лашманова была директором компаний "Mimoza group" i "Sea trade". Последняя фирма три года назад купила знаменитый в отель "Мимоза" в центре Тивата и в этом месте закончила строить новый отельный комплекс. Лашманова также была владельцем элитного комплекса "Перла" в Porto Montenegru в Тивате. Кроме того, вола владела салоном красоты "Фатальна", который расположен в престижном апарт-отеле "Tre Canne" в Будве.

Как сообщает FOS, активы Лашмановой оцениваются примерно в 105 миллионов евро. Мотив убийства неизвестен, но по данным источников издания, Лашманову могли убить во время ограбления квартиры.

Лашманова уже несколько лет живет в Черногории. Она приехала в Черногорию несколько лет назад, имела российский паспорт и сначала работала официанткой.

Некоторые СМИ указывают на то, что, по неофициальной информации, за активами Лашмановой стоит российский бизнесмен Валерий Задорин. Он является собственником российской компании "Арома" — одной из крупнейших фирм по продаже предметов роскоши.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева рецидивист зарезал бизнесмена.

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