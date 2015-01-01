В Черном море найдены все самописцы рухнувшего Ту-154

В ближайшее время самописцы начнут поднимать из моря.
Об этом сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС, пишет "Интерфакс".
В ближайшее время их начнут поднимать из моря. Местонахождение оставшихся двух "черных ящиков" военного самолета Ту-154 выявлено специалистами, которые проводят поисковую операцию на месте крушения.
Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, всего в самолете было три "черных ящика": один в передней части самолета, два — в хвостовой.
Первый найденный уже подняли на поверхность и отправили в Москву на исследования, два оставшихся поднимут в ближайшее время.
Как известно, в России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем и теракт в их число не входит. Однако приоритетной — является попадание посторонних предметов в двигатель самолета.
Напомним, Ту-154 потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера.
На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.