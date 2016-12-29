В Черном море завершились поиски на месте крушения Ту-154: найдены тела 20 человек

На поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших.

Reuters

Спасатели завершили основную фазу поисковой операции на месте крушения российского самолета Минобороны Ту-154 н ад Черным морем.

Участники поисковой операции завершают подъем фрагментов останков и тел погибших в результате крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи, сообщил источник в экстренных службах, пишет "Интерфакс".

"Предварительно на поверхность подняты тела 20 человек и останки почти всех погибших. Для опознания большинства жертв трагедии потребуется генетическая экспертиза", — сказал источник.

Он также сообщил, что военные авиаэксперты приступили к расшифровке двух бортовых самописцев, расшифровка третьего начнется во второй половине дня в четверг.

"Пленка третьего самописца подверглась механическому воздействию и воздействию морской воды. Однако основная информация с нее считывается", — сказал источник.

Два других черных ящика в хорошем состоянии. "Предварительно из них удалось получить сведения, свидетельствующие об обстоятельствах катастрофы и косвенно указывающие на совокупность факторов, которые потенциально могли привести к катастрофе", — добавил источник.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, спасатели нашли тела 19 погибших, 17 из них уже доставлены в Москву для опознания. В лаборатории, где пройдет генетическая экспертиза, также находятся обнаруженные фрагменты тел.

Спасатели также подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154; обломки находятся на специальной площадке, где специалисты проведут "выкладку" воздушного судна.

Напомним, Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены ансамбля имени Александрова, журналисты и врач и правозащитник Елизавета Глинка.

Как известно, в России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154 над Черным морем и теракт в их число не входит. Однако приоритетной — является попадание посторонних предметов в двигатель самолета.