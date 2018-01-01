В Дагестане возросло число погибших в результате стрельбы у церкви

Российские правоохранители установили личность нападавшего.

Число погибших в результате стрельбы по прихожанам церкви в Кизляре (Дагестан) выросло до пяти человек. На операционном столе умерла женщина, получившая ранения.

Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, российские правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 22-летний местный житель — уроженец Цунтинского района по фамилии Халилов.

Настоятель церкви рассказал РБК, что нападение произошло, когда люди выходили из храма после службы. По его словам, стрелок бежал с криками "Аллах акбар!".

"Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив", — рассказал священник.

Напомним, ранее было опубликовано видео боев в Дагестане.