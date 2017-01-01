В Дании похитили самую дорогую в мире бутылку водки

Бутылка временно хранилась в одном из датских баров.

Бутылка водки на стойке бара Cafe 33, rferl.org

В Дании злоумышленник похитил бутылку водки стоимостью ,3 млн.

Такое сообщение было опубликовано на странице в социальной сети Facebook бара Cafe 33, в коллекции которого хранилась бутылка.

По утверждению сотрудников заведения - это самая дорогая бутылка водки во всем мире.

Преступника, прокравшегося в помещение и укравшего бутылку, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Записи передали в полицию для дальнейшего расследования.

Как позднене рассказал владелец бара Брайан Энгберг местному телеканалу TV2, у преступника имелся ключ, поэтому он легко сумел попасть в подвал, где хранилась бутылка. Она изготовлена из трех килограмм золота, а также трех килограмм серебра и кожи из салона первого автомобиля в городе Монте-Карло (княжество Монако).

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Виннитчине мужчина ради покупки водки обокрал церковь.