В дело вмешался Каддафи: экс-президенту Франции Саркози предъявлены обвинения

Саркози отвергает все предъявленные ему обвинения.

Сын Каддафи готов дать показания против Саркози. фото: EPA/UPG

Бывшему главе Франции, официально предъявлены обвинения по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании-2007.

Как пишет издание Monde, экс-президент Саркози сейчас находится под судебным контролем. "Николя Саркози в среду, 21 марта, предъявлены обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств", — сообщает издание.

Как пишет Middle East Monitor, сын убитого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам заявил, что готов дать показания против Саркози. Якобы он был свидетелем первых поставок денег бывшему начальнику штаба Саркози в Триполи Клоду Гуанту.

В свою очередь телеканал BFMTV сообщает, что все предъявленные ему обвинения Саркози отрицает.

Ранее сообщалось о том, что Каддафи финансировал президентскую кампанию Юлии Тимошенко.

Позднее власти Бельгии обнаружили исчезновение 10 млрд евро с замороженных активов, принадлежавших убитому в 2011 году ливийскому диктатору Муаммару Каддафи.