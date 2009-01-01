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В Доминикане в прямом эфире убили журналиста и продюсера

Сегодня, 17:47

Тысячи слушателей услышали несколько выстрелов и женские крики. Оба журналист и продюсер погибли на месте.

Доминикана, убийство, журналист
Скриншот
В Доминиканской Республике в прямом эфире, застрелили ведущего Луиса Мануэля Медина и продюсера местного радио Лео Мартинеса.

Передача параллельно транслировалась через Фейсбук и была посвящена социальным проблемам в стране, сообщает ТСН.

Тысячи слушателей услышали несколько выстрелов и женские крики. Оба журналист и продюсер погибли на месте. Женщина, чей испуг было слышно в эфире, ранена и сейчас находится в больнице.

Нападение произошло в городе Сан-Педро-де-Макорис, что недалеко от столицы страны Санто-Доминго. Полиция уже арестовала трех подозреваемых. И выясняет мотивы нападавших. 

Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" злоумышленник несколько раз выстрелил в посла России в Турции Андрея Карлова. Посла госпитализировали с тяжелыми ранениями, но позже он умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

видео: JOE DIAZ

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Доминикана, Доминиканская республика, эфир, убийство, журналист, продюсер
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