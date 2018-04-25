В Египте микроавтобус с туристами влетел в канаву, есть жертвы

В результате аварии пострадали восемь человек.

В Египте микроавтобус с туристами попал в ДТП, погибли китайцы xinhuanet.com

В Египте по дороге в Александрию попал в аварию микроавтобус с туристами , погибли три китайца, а восемь — пострадали.

В транспортном средстве ехали 11 туристов из Китая, сообщает Xinhua со ссылкой на китайское посольство в Египте.

По данным агентства, также в дипломатическом представительстве сообщили, что микроавтобус вылетел с дороги в канаву.

Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что в авто находились двое египтян — водитель и гид. Чиновник сказал, что фургон оказался на обочине после столкновения с другой машиной.

Напомним, вечером 22 апреля в Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) автобус с туристами попал в аварию, погибли 32 китайца и четверо местных жителей. Узнать больше о ДТП можно здесь.

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