В Египте столкнулись автобус и грузовик, упали с моста: 14 жертв, десятки пострадавших

Авария случилась на дороге между Каиром и городом Бени-Суэйф.

Последствия аварии @JrtvMedia

В египетской провинции Бени-Суэйф, от удара оба транспортных средства слетели с моста, погибли 14 человек, 42 — ранены.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

По данным РБК-Украина, которое опирается на сведения агентства MENA, авария случилась на дороге между Каиром и городом Бени-Суэйф.

Всего в автобусе находились 62 человека, трое пострадавших госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

وكالة: مقتل14وإصابة42 في حادث تصادم بين حافلة للنقل السياحي وسيارة نصف نقل بمحافظة #بني_سويف في صعيد #مصر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء pic.twitter.com/2NEiCXxkKZ — JRTV (@JrtvMedia) August 29, 2017

Напомним, 25 августа в российском поселке Волна (Краснодарский край) автобус с рабочими упал со строящегося пирса в Черное море, погибли 19 человек, более 30 — пострадали. ДТП случилось из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.



Фото: @JrtvMedia