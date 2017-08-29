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В Египте столкнулись автобус и грузовик, упали с моста: 14 жертв, десятки пострадавших

Сегодня, 12:45

Авария случилась на дороге между Каиром и городом Бени-Суэйф.

Египет,ДТП,автобус,жертвы,грузовик
Последствия аварии @JrtvMedia
В египетской провинции Бени-Суэйф автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, от удара оба транспортных средства слетели с моста, погибли 14 человек, 42 — ранены.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

По данным РБК-Украина, которое опирается на сведения агентства MENA, авария случилась на дороге между Каиром и городом Бени-Суэйф.

Всего в автобусе находились 62 человека, трое пострадавших госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

Напомним, 25 августа в российском поселке Волна (Краснодарский край) автобус с рабочими упал со строящегося пирса в Черное море, погибли 19 человек, более 30 — пострадали. ДТП случилось из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.

Фото: @JrtvMedia

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Египет, ДТП, автобус, жертвы, грузовик
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