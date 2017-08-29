В Египте столкнулись автобус и грузовик, упали с моста: 14 жертв, десятки пострадавших

Авария случилась на дороге между Каиром и городом Бени-Суэйф.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.
По данным РБК-Украина, которое опирается на сведения агентства MENA, авария случилась на дороге между Каиром и городом Бени-Суэйф.
Всего в автобусе находились 62 человека, трое пострадавших госпитализированы в отделения интенсивной терапии.
وكالة: مقتل14وإصابة42 في حادث تصادم بين حافلة للنقل السياحي وسيارة نصف نقل بمحافظة #بني_سويف في صعيد #مصر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء pic.twitter.com/2NEiCXxkKZ— JRTV (@JrtvMedia) August 29, 2017
Напомним, 25 августа в российском поселке Волна (Краснодарский край) автобус с рабочими упал со строящегося пирса в Черное море, погибли 19 человек, более 30 — пострадали. ДТП случилось из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.
Фото: @JrtvMedia