В Египте встретились самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина, фото, видео

На кадрах из Египта видно, что самая маленькая женщина примерно по колено своему партнеру.

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В Египте встретились самый высокий человек планеты Султан Кесен, рост которого составляет 251 сантиметр и самая маленькая женщина Йоти Амге, рост которой всего 62 сантиметра.

Самого высокого мужчину и самую маленькую женщину в мире пригласили поучаствовать в акции по привлечению туристов.

Султан и Йоти попали в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году, пишет Mirror.

Издание публикует впечатляющие фото, демонстрирующие колоссальную разницу в росте Султана, на фоне которого Йоти выглядит как ребенок.

В качестве примера журналисты вспомнили, что только длина ступни человека достигает сегодня 34 сантиметров, что составляет половину роста женщины.

На кадрах из Египта видно, что самая маленькая женщина примерно по колено своему партнеру.

Султан живет в Турции и занимается фермерством. Однако, это дается ему тяжело, ведь он не может передвигаться без костылей или хотя бы палочки. Причина его быстрого роста в опухоли гипoфизa. Он продолжал расти до 29 лет, но врачам удалось остановить этот процесс.

В свою очередь, Йоти, которая живет в индийском городе Нагпур, попала в число рекордсменов в день своего 18-летия, когда участвовала в индийском реалити-шоу "Big Boss 6".

Болезнь, которая остановила ее рост – aхoндрoплaзия. Ее причиной считают гeнeтuческие нарушения. Поэтому вся одежда Йоти изготавливается на заказ, как и посуда, которой она пользуется.

Невероятная пара встретилась в Египте по приглашению от Совета по продвижению туризма для фотосессии, цель которой — привлечь туристов в страну.